Reggio Calabria, Santa Caterina in totale abbandono tra perdite fognarie e voragini pericolose | VIDEO

StrettoWeb

Reggio Calabria è sempre più in totale degrado e abbandono. Il video che pubblichiamo a corredo dell’articolo è stato girato da un lettore di StrettoWeb a Santa Caterina ed evidenzia come il quartiere a nord della città è letteralmente piegato dal degrado.

Gli elementi che testimoniano queste condizioni indegne per una città europea sono: la presenza di rifiuti abbandonati in ogni angolo, voragini pericolosissime per i pedoni che si trovano a dover fare lo slalom sui marciapiedi tra i crateri e le perdite fognarie presenti da diverso tempo e che rendono l’aria irrespirabile e il passaggio difficoltoso.

Reggio Calabria, le condizioni di degrado in cui versa Santa Caterina

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.