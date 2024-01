Reggio Calabria, Ripepi: “pronto a votare la sfiducia. La lotta tra Irto e Falcomatà sta distruggendo la città”

StrettoWeb

Nuova diretta social per Massimo Ripepi, consigliere comunale e candidato a sindaco di Reggio Calabria di Alternativa Popolare. “Dopo il 20 gennaio partiremo in campagna elettorale, in quella data avremo al Teatro Cilea Bandecchi, primo cittadino di Terni e poi gireremo in lungo ed in largo la città. Siamo pronti a fare le liste e avremo nostri assessori. Noi ci saremo”, rimarca Ripepi.

Ripepi: “Centro/Destra e Centro/Sinistra sono uguali”

“La sfiducia? Pronto a votarla. Dico ai cittadini di non perdere la speranza, Reggio si può risollevare”, sottolinea Ripepi. Poi l’attacco ai due poli principali: “Centro/Destra e Centro/Sinistra sono la faccia di una stessa medaglia, Rivoluzione Reggio è l’unica alternativa possibile”, evidenza Massimo Ripepi.

Ripepi: “lotta serrata tra Irto e Falcomatà”

“La verità è che la lotta tra Irto e Falcomatà e quindi interna al Pd stra distruggendo la città, ma le battaglie avvengono anche nel Centro/Destra”, spiega Ripepi. “Combattere i traditori politici, rispristinare la verità e partire dai problemi della gente per risolverli, questi i nostri obiettivi”, afferma convinto Massimo Ripepi.