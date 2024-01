Reggio Calabria, nuova comoda e profonda piscina in città: le FOTO

StrettoWeb

Una grossa perdita d’acqua è presente in via Antonino Lupoi e precisamente nella zona vicino la Chiesa di San Salvatore a Reggio Calabria. La perdita è cosi tanto grande che crea una vera e propria piscina anche abbastanza comoda e profonda per tutti i residenti della zona e non solo che vogliono approfittare di un bel bagno di metà gennaio.

