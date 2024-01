Reggio Calabria, la moglie è incinta e il marito festeggia con spari in aria | VIDEO

StrettoWeb

“Siamo a Reggio Calabria, una giovane coppia poco più che trentenne festeggia l’annuncio della nascita di un bambino o una bambina. Il filmato inquadra la coppia che annuncia l’evento dopo aver scoperto che la moglie è incinta. A un certo punto l’uomo lancia una sorta di countdown, tre…, due…, uno…, poi inizia i festeggiamenti dando un calcio a un palloncino che esplode, probabilmente conteneva all’interno fuochi d’artificio”. E’ quanto afferma il massmediologo Klaus Davi.

“A quel punto si ode chiaramente il rumore di quelli che sembrano spari di arma da fuoco. Ma è lo stesso video pubblicato che fuga ogni dubbio: chi l’ha girato inquadra due uomini che imbracciano 2 fucili presumibilmente calibro 12 semiautomatici che esplodono 5 colpi. Nei sottotitoli del video troviamo queste frasi: “Vita mia papà e mamma non vedono l’ora di averti tra le braccia cuore mio”; “Cuore di papà”; “Ti aspetto vita mia””.

Klaus Davi aveva già pubblicato un video simile prodotto a Caroni, un borgo vicino Limbadi (Vibo Valentia), e diffuso nel 2022: “protagonisti sono due ragazzi, Antonino Vardè e Gianpaolo Varone, e il video risale ai primi di aprile 2022, in quel caso si festeggiava la nascita di una bambina… Di quella vicenda non si è saputo più nulla. Non proprio un bel segnale per la Calabria che avvengano ancora queste forme di festeggiamento senza che ci siano conseguenze per chi le “mette in scena” e addirittura le pubblicizza sui social più seguiti” conclude Davi.

