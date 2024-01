Reggio Calabria in lutto per la morte di Rocco Leotta: storico artigiano della città, fondatore di Confartigianato

StrettoWeb

La Confartigianato di Reggio Calabria piange la scomparsa di Rocco Leotta. Fu tra i fondatori dell’associazione provinciale e presidente della stessa per quasi venti anni. Artigiano vero, spese la sua vita tra la famiglia, l’impresa e l’attività per la crescita e la tutela degli artigiani . Rilanciò, da Presidente, l’Ente Bilaterale dell’artigianato della Calabria uno strumento strategico di solidarietà, per gli artigiani e i loro dipendenti.

Il suo impegno è proseguito, dopo la cessazione dell’attività imprenditoriale, a favore dei pensionati diventando presidente regionale dell’associazione pensionati artigiani. Uomo generoso e buono, ha portato avanti diverse lotte a favore dell’artigianato, rappresentandolo presso vari organismi con grande dignità e disinteresse personale. Fu impegnato anche nel sociale e in politica nel suo territorio del cuore , Bivongi ove fino all’ultimo ha speso le sue energie per la crescita del suo comune. I dirigenti della Confartigianato reggina che si sono formati, tutti alla sua scuola di vita, continueranno la loro attività per non disperdere il patrimonio, culturale e operativo che Rocco, ha contribuito costruire.

