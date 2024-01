Reggio Calabria, l’emergenza rifiuti diventa un caso: il durissimo servizio sul TGR RAI | VIDEO

StrettoWeb

Il noto giornalista Mario Meliadò ha realizzato un servizio molto interessante ed eloquente sul “chilometro più brutto d’Italia”, come l’ha definito il noto imprenditore Pino Falduto nel corso dell’intervista andata in onda sul TGR Rai della Calabria (vedi video a corredo dell’articolo). La situazione è quella legata al mercato agroalimentare, nella periferia Sud di Reggio Calabria: la politica tace indifferente e da anni nulla è cambiato.

Un biglietto da visita vergognoso per la città, anche perchè quei cumuli di rifiuti sono sul tracciato di decollo e atterraggio degli aerei presso l’Aeroporto dello Stretto che da aprile ospiterà 8 rotte di Ryanair di cui 4 internazionali. Sarà, quindi, la peggiore cartolina per i turisti che arriveranno in città da fuori e verranno accolti da queste montagne di spazzatura nella “città dei rifiuti”.

