Reggio Calabria, Lab Day al Liceo Classico Campanella: le sfide dell’innovazione

Sabato 27 gennaio dalle 16:00 alle 18:00 i laboratori del Liceo Classico “Tommaso Campanella” saranno operativi per illustrare le attività agli allievi delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Nell’attesa di poter costruire nuovi ambienti per le professioni digitali del futuro finanziati dal PNRR, il Liceo attua comunque una metodologia laboratoriale per coniugare in modo più efficace il percorso umanistico con quello matematico-scientifico.

I prossimi allestimenti laboratoriali riguarderanno spazi per il computational thinking, per la realtà virtuale ed immersiva, per la valorizzazione del cultural heritage e il perfezionamento della abilità espressive attraverso strumenti quali web radio e piattaforme per la realizzazione di podcast e graphic novel. Rimangono attivi i laboratori storici di fisica e di chimica, che hanno accolto e continuano ad accogliere tanti giovani studenti.

Le AULE 34, 35, 36, 39 ospiteranno percorsi interattivi e multimediali inerenti al Latino, al Greco, all’Italiano e alla Geostoria a cura del Dipartimento di Lettere.

Nell’AULA DI INFORMATICA sarà presentato il percorso di Analisi dei dati statistici a cura del Dipartimento di Matematica e Fisica.

Nell’AULA 44 il Dipartimento di Filosofia curerà A scuola di Intelligenza Artificiale – AI e logica.

Il LABORATORIO DI CHIMICA ospiterà Investighiamo l’invisibile a cura del Dipartimento di Scienze.

Nella BIBLIOTECA VILLARI: Let’s Meet up with the English teachers (Latin, Maths and English as a second Language Courses- attività in collaborazione con i docenti madrelingua del corso Cambridge International).

Nel LABORATORIO DI FISICA: Fisica che passione (alla scoperta dei fenomeni della luce, della materia e dell’elettricità).

Nell’AULA 31: Giuridica….mente – viaggio nel Diritto e nell’Economia per conoscere e comprendere l’attualità politica.

Nel mondo contemporaneo è necessario investire su una crescita integrata, utile a costruire le fondamenta per una conoscenza specialistica, che, invece, sarà oggetto di studio nel percorso post-liceale.

Il Liceo Classico accetta la sfida pedagogica della complessità interpretando le discipline come insieme organizzato e coerente di conoscenze, strumenti del pensiero per la risoluzione dei problemi di un mondo in continua evoluzione. Ricordando con Plinio il Giovane: Non multa sed multum.

