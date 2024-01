Reggio Calabria, la guest house B&B Via Marina ottiene il record di Booking: 10.0. L’orgoglio di Fabio Bensaja

StrettoWeb

Dopo avere ottenuto il premio Travellers’ Choice, un riconoscimento di Tripadvisor per le strutture che ottengono costantemente recensioni eccellenti, la tipologia di camera full optional ideata da Fabio Bensaja ottiene con la sua guest house B&B Via Marina per il quarto anno di seguito il massimo punteggio anche su Booking.com che è uno dei più famosi portali OTA (online travel agency) rappresentando una offerta di punta dei b&b della città di Reggio Calabria.

Fabio Bensaja, laurea in scienze politiche e varie specializzazioni in turismo e golf, è un esperto di management di golf resorts rientrato in città qualche anno fa, ha voluto realizzare una tipologia di camera che racchiude in soli 32 metri quadri tutto il necessario per soddisfare una clientela esigente ma anche bisognosa di tanta praticità e comfort.

“Ho diretto impianti che sono vere e proprie cittadine, con centinaia di camere, residenze e servizi di ogni genere, dai golf alle piscine passando per centri congressi, bar, ristoranti, negozi e discoteche, ma ho sempre desiderato di avere un qualcosa di piccolo e tutto mio dove poter esprimere al meglio il mio concetto di ospitalità. Credo in un turismo emergente che sia un ritorno di un rapporto 1 ad 1 fra ospite ed ospitato; accolgo personalmente i miei ospiti e li accompagno alla scoperta della città condividendo con loro anche la visita di alcuni posti poco conosciuti e nei momenti della giornata più appropriati: è bellissimo perché così anche io sono quasi perennemente in vacanza. Credo che questa città abbia bisogno di sincera accoglienza e sono convinto che i b&b di Reggio Calabria rappresentino il fiore all’occhiello della ospitalità che serve a questo territorio; una ospitalità sincera, appassionata, senza fronzoli e che concretamente accompagna i viaggiatori a scoprire il bello da vedere. Questa è una città che ha un centro molto piccolo e sono convinto che non si debba puntare ai grandi numeri, che di solito rappresentano un mordi & fuggi, ma ci si debba orientare verso un turismo di qualità che venga aiutato ad assaporare con calma tutto ciò che di veramente unico caratterizza questa parte di mondo considerato che nell’arco di 2 ore c’è veramente una infinità di meraviglie da visitare. Al momento ringrazio di cuore tutti coloro che hanno voluto testare la mia offerta e che hanno voluto votarmi con voti eccellenti aumentando il mio desiderio di stupire sempre di più e superare me stesso nell’offrire un territorio che mi ha richiamato a sé dopo diversi anni che sono stato via per offrire altri splendidi territori che, comunque, non erano quelli dove sono nato e cresciuto” ha detto Fabio Bensaja commentando il prestigioso riconoscimento.

