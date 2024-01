Reggio Calabria, incontro musicale a Masella: arriva l’artista Pecora | INFO

StrettoWeb

Sabato 17 febbraio alle ore 19, presso i locali parrocchiali di Masella, ci sarà un incontro musicale con l’artista Michele Pecora. “Una delle mie passioni – dice don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella – è proprio la musica e quelle canzoni che offrono e lanciano dei messaggi positivi per giovani e per i meno giovani. La musica tocca sempre il profondo del cuore di ognuno di noi. Appena ho chiesto all’artista Michele Pecora di essere presente il 14 febbraio (festa degli innamorati) ha detto di sì subito, senza esitare. Sarà un incontro dove, oltre all’esibizione in acustico del cantautore, si parlerà di come nascono le canzoni, del ruolo che possono avere nelle persone, di come possono essere non soltanto motivo d’intrattenimento, ma anche spunto di riflessioni, comunicare sentimenti, emozioni, amore”.

“L’incontro ha l’obiettivo di coinvolgere direttamente lo spettatore, che non è solo parte di un ascolto passivo ma viene coinvolto nel racconto, e ognuno può rivolgere domande, intervenire e anche partecipare più attivamente all’esibizione . Con l’occasione della pubblicazione di una raccolta dal titolo ‘Tra le corde di una vita’, che racchiude 47 anni di carriera e che sta riscuotendo un grande successo, l’artista Michele Pecora ripercorrerà attraverso le sue esperienze e i suoi brani, anche la storia delle canzoni e della musica italiana dal 1977 ad oggi”.

“Proprio oggi (27 gennaio) esce la raccolta ‘Canta con me’, con le basi musicali e originali dei brani di Michele Pecora e con cori e voci doppiate. Mi auguro – conclude don Zampaglione – che ci sia una bella cornice di pubblico in maniera da trascorrere una serata all’insegna dello stare insieme e della comunione che sempre bisogna mettere al primo posto. La serata sarà moderata dalla giornalista Claudia Pugliese”.

