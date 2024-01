“Benessere di Comunità”, a Reggio Calabria il 1° Forum del Welfare Generativo di Prossimità

StrettoWeb

Presso la Sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, si è svolto, questa mattina, il 1° Forum del Welfare Generativo di Prossimità della Calabria, intitolato “La Casa Primo Luogo di Cura e di Benessere”. A partire dagli esiti della sperimentazione ancora in atto di un modello innovativo di cure

domiciliari e di welfare di prossimità, denominato “Benessere di Comunità”, si è passati all’approfondimento dello stato dell’arte in Calabria delle cure domiciliari e del welfare di prossimità̀ in rapporto alla normativa vigente.

L’obiettivo è quello di individuare una strada che porti a quegli interventi in grado di garantire l’esigibilità del diritto alla salute dei calabresi. Con questo evento si è voluto immaginare e costruire insieme la tappa successiva verso un autentico Welfare Generativo di Prossimità in Calabria e, soprattutto, per assumere insieme impegni seri e misurabili nel breve e medio periodo.

Rubens Curia, di Comunità Competente Calabria, afferma: “c’è qualcosa che non va nella sanità calabrese visto la grande emigrazione verso il Nord. Io credo serva una battaglia culturale in cui si mette al centro la persona”.

Reggio Calabria, Curia: "c'è qualcosa che non va nella sanità calabrese"

Fortunata Denisi, presidente Res Omnia Coop. Sociale, parla del progetto “Benessere di Comunità”: “è un modello sperimentale nato nel 2020, sperimentato in vari territori della Città Metropolitana, con un’assistenza di prossimità vicino alle persone”.

Reggio Calabria, Fortunata Denisi spiega il progetto "Benessere di Comunità"

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.