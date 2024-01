Reggio Calabria: da domani disponibile la Carta di inclusione negli uffici postali

StrettoWeb

Poste Italiane comunica che da domani, venerdì 26 gennaio, in tutti i 163 uffici postali della provincia di Reggio Calabria sarà possibile ritirare la Carta di inclusione, sulla quale verrà erogato, per gli aventi diritto, l’assegno di inclusione. I richiedenti potranno ritirare la Carta di inclusione solo dopo aver ricevuto dall’Inps la relativa comunicazione, presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. Se per lo stesso nucleo familiare sono state richieste più carte, ogni titolare dovrà ritirare la propria personalmente.

Per ridurre i tempi di attesa allo sportello è consigliabile recarsi negli uffici postali in tarda mattinata e privilegiando i giorni successivi al 26, per ritirare la propria Carta di inclusione. Si coglie infine l’occasione per ricordare che la domanda di assegno di inclusione può essere presentata all’Inps attraverso il sito www.poste.it, gli enti patronati e i centri di assistenza fiscale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.