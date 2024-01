Reggio Calabria, la vergogna della discarica di San Gregorio continua: “qui nessuna passerella” di Falcomatà?

StrettoWeb

“Buona domenica dal posto più brutto della città di Reggio Calabria”. Ovvero, la vergognosa discarica abusiva di San Gregorio, il lungo vialone che porta ai mercati alimentari. A pronunciare questa frase, l’imprenditore reggino Giuseppe Falduto, che nella zona sud ci abita e che da quella strada ci passa spesso, postando ogni domenica un video per aggiornare circa la situazione. Una situazione sempre più preoccupante, di settimana in settimana, senza alcun tipo di intervento. I rifiuti vengono bruciati spesso e la strada è diventata quasi impraticabile, per la presenza di ogni tipo di rifiuto da una parte all’altra della strada.

Eppure sembra che ormai più nessuno voglia interessarsi a questa questione. “Domani inizieremo la raccolta firme per presentare l’ennesima denuncia alla Procura della Repubblica e chiedere l’intervento dell’Autorità Giudiziaria”, afferma Falduto. “Oggi faccio un appello a una persona che stimo e conosco da tempo: l’Ingegnere Franco Costantino. Lui è stato il progettista e Direttore dei lavori del mercato agroalimentare, che doveva dare una svolta e uno sviluppo al commercio della città. Franco, lo so che questo non fa parte delle tue deleghe, ma tu – insieme ai Consiglieri Novarro e Malara – siete cresciuti nella Vallata del Valanidi. Franco, prendi di punta la questione, risolvi e riavvia i lavori su questa struttura e poi fai sentire la tua voce in Giunta affinché questa vergogna finisca”, continua Falduto riferendosi a Costantino.

Costantino è neo Assessore dell’ennesima nuova Giunta targata Falcomatà, il Sindaco che – qualche mese fa – rispondeva stizzito alla Rai, presente a San Gregorio con un inviato. Anziché prendere la situazione di punta, provando quantomeno a effettuare un sopralluogo, questa zona è ormai stata abbandonata. Anzi, sollevato il problema dalla Rai, in diretta Falcomatà ha risposto che quel vialone è chiuso al traffico e che non dovrebbero transitare coloro che non sono addetti a dirigersi ai mercati. Insomma…

L’intervento di Armando Neri della Lega: “ora nessuno ci mette la faccia? Troppo impegnati in passerelle?”

A stuzzicarlo, sui social, l’ex “alleato” Armando Neri, passato alla Lega da qualche mese. Quando era in Giunta, Neri si era occupato della questione, nel 2019. Ora posta il video di Falduto e aggiunge una sua riflessione: “Condivido questo post odierno dell’imprenditore Pino Falduto, perché quello sciame di RIFIUTI per strada a Mortara è una vergogna per la nostra Città, oltre che una disastrosa bomba ecologica per la salute dei cittadini e dell’ambiente. Il problema è grave, ma se anziché affrontarlo si fa finta che non esista, non si risolverà MAI”.

“Come mai su quella strada non vediamo in questi giorni le stesse inutili PASSERELLE e passeggiate a cui stiamo assistendo altrove?“, si chiede Neri in riferimento ai numerosi video di questi giorni di Falcomatà, che si mostra in vari cantieri della città felice e sorridente per dei lavori che in qualsiasi altra città sarebbero normalità. “Ricordo bene che io, da Vicesindaco e Assessore all’ambiente – continua Neri – anche su questa vicenda ci ho sempre messo la faccia, cercando tra mille difficoltà di dare una risposta alla cittadinanza e di risolvere un problema vero, che attanaglia Reggio. Avevo fatto effettuare più volte pulizie periodiche, controlli e sopralluoghi con la Polizia Locale, predisposto un sistema di videosorveglianza per sanzionare gli incivili. Per non parlare delle numerose ispezioni condotte con gli ispettori ambientali del Comune, con cui personalmente controllavamo i rifiuti per trovare elementi necessari a rintracciare i trasgressori”.

“E oggi, invece, perché nessuno degli amministratori ci mette la faccia? Troppo impegnati in passerelle e tagli di nastri. Ma mai dove servirebbe veramente. Porterò, da Consigliere Comunale di opposizione, questo tema in discussione in Commissione Ambiente”, conclude.

