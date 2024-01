Reggio Calabria, degrado totale e abbandono sull’argine Calopinace: un quartiere in attesa di riscatto

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, Natale Barillà, ci ha inviato una segnalazione dalla zona dell’argine Calopinace a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “la zona argine Calopinace, situata nella periferia di Reggio Calabria, versa in uno stato di degrado e abbandono che si protrae ormai da anni. Le strade sono dissestate, piene di buche e erbacce, e l’illuminazione è carente. La zona sotto il Ponte di Sant’Anna è ricoperta di rifiuti di ogni genere, tra cui carcasse di auto e eternit”.

“Questa situazione rappresenta un rischio per la pubblica incolumità e per la salute dei cittadini. I rifiuti possono causare incidenti, le buche possono provocare cadute, e le carcasse di auto possono essere ricettacoli di animali infestanti e di malattie infettive. Inoltre, l’abbandono dell’area favorisce la formazione di un clima di insicurezza. La sera, la zona si popola di vagabondi e facinorosi, che possono creare problemi ai cittadini”.

“Gli abitanti del quartiere sono preoccupati per la situazione e chiedono un intervento da parte dell’Amministrazione comunale. La nostra zona è abbandonata a se stessa – dichiarano alcuni residenti – viviamo in condizioni precarie e insicure. È necessario intervenire al più presto per riqualificare l’area”.

“Il degrado dell’argine Calopinace è un problema che si trascina da anni e che ha un impatto negativo sulla qualità della vita dei cittadini. È necessario un intervento urgente da parte dell’Amministrazione comunale per riqualificare l’area e restituirla ai cittadini in condizioni di sicurezza e vivibilità”.

