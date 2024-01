Reggio Calabria: la città sprofonda nel degrado, situazione imbarazzante lungo la salita della scuola Pascoli

StrettoWeb

Reggio Calabria sprofonda nel degrado più assoluto. In molte zone della città situazione è letteralmente imbarazzante. Come si evince dal video a corredo dell’articolo, lungo la salita della scuola Pascoli, sulla via Villini Svizzeri, vi è una vergogna assoluta tra fogne, sporcizia, buche, spazzatura, topi ed alberi da potare pericolosi.

Insomma, una situazione non certo gratificante per una città che vive, tra l’altro, una crisi amministrativa senza precedenti che rischia di creare di aggravare ancora di più una situazione già precaria.