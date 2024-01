A Reggio Calabria il convegno scientifico sulle alterazioni femminili in età riproduttiva

StrettoWeb

“Approccio nutrizionale e multidisciplinare per la gestione dei disordini endocrino – metabolici della popolazione femminile in età riproduttiva”. E’ questo il titolo del Convegno scientifico che si terrà Sabato 3 febbraio 2024 dalle ore 8.30 presso l’E Hotel (Via dei Giunchi, 6) di Reggio Calabria. Un incontro che coinvolge diverse figure professionali (Biologi- Farmacisti – Medici – Psicologi- Fisioterapisti e Massoterapisti) che si confronteranno sulla tematica delle alterazioni femminili in età riproduttiva, con riferimento a diagnosi, terapie e nuovi approcci scientifici, in particolare quello di tipo nutrizionale.

Il convegno è stato fortemente voluto dai Responsabili scientifici – Biologi Nutrizionisti Dr. Vincenzo Sofia e Dott.ssa Valeria Laganà, con l’organizzazione di PHARMA EVENTI ed il supporto non condizionante dell’azienda Piemme Pharmatech – ed ancora con il patrocinio gratuito del Comune di Reggio Calabria, degli Ordini professionali e di diverse Associazioni attive sul territorio nazionale e calabrese (Linfovita O.D.V – LILT – Associazione Italiana Biologi – Associazione solidale Viva Odv – Ancadic – Kiwanis Club Apsias – R.C). L’incontro è gratuito e per gli appartenenti agli ordini professionali partecipanti comporta il rilascio di n. 6 crediti ECM.

Di seguito link e programma dell’evento https://www.pharmaeventi.com/reggio-calabria-2024/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.