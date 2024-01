Reggio Calabria, all’università di Agraria un seminario sulla valorizzazione delle eccellenze alimentari calabresi nella ristorazione

StrettoWeb

I Corsi di Studio in Scienze e Tecnologie alimentari triennale e magistrale del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, organizza in collaborazione con l’Accademia delle imprese europea per mercoledì 31 ore 10:00 presso l’Aula Seminari Nesci, un seminario sulla Valorizzazione delle eccellenze alimentari calabresi nella ristorazione: sinergia tra Università, tecnologi alimentari e Accademia delle Imprese Europea.

L’incontro rientra nell’ambito degli eventi formativi organizzati periodicamente dai Corsi di Studio in Scienze e tecnologie alimentari, in continuità con le tematiche di studio sviluppate all’interno degli insegnamenti dei due curricula “Tecnologie alimentari” e “Gastronomia e ristorazione” dei CdS STAL L-26 e LM-70.

L’evento è patrocinato dall’Ordine dei Tecnologi alimentari della Basilicata e della Calabria e agli iscritti partecipanti all’evento saranno rilasciati CFU e CFP.

