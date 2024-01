Reggina, Trocini dopo Siracusa-Fenice: “siamo calati fisicamente, davanti abbiamo concluso poco”

StrettoWeb

“Abbiamo capitalizzato poco rispetto a quanto prodotto, anche oggi. Però abbiamo fatto una grande partita, avvicinandoci tanto alla porta. Negli ultimi 20 minuti siamo calati, qualcuno non ne aveva più, come Salandria e Zucco, e questo ci ha fatto soffrire. Per lunghi tratti abbiamo anche comandato il gioco e lì dovevamo incidere di più e far gol. La sconfitta brucia, soprattutto per la prestazione”.

Così mister Trocini a Radio Febea al termine di Siracusa-La Fenice Amaranto, match perso per 1-0 per via della rete di Alma su punizione nel finale.

