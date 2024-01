Reggina, Ripepi: “nulla contro la Fenice, ma può garantire un futuro. Clima surreale…”

StrettoWeb

“La politica si deve interessare della Reggina, che è un aspetto importante della città. Non ho nulla contro questa società, ma non ha la forza economica di gestire il club, non può garantire un futuro alla nostra città. Il clima è surreale, il problema è stato nella politica”. Così Massimo Ripepi. Il Consigliere, nella sua consueta diretta social quotidiana, oltre ad affrontare vari argomenti – tra cui l’Aeroporto, alla luce del congresso odierno a Reggio Calabria di Forza Italia – è tornato a parlare della questione Reggina e della Fenice Amaranto.

Ieri il Consigliere è stato presente all’Arena dello Stretto per la grande coreografia degli ultras in occasione del 110° compleanno della Reggina. E’ stata una “bella giornata”, ha detto Ripepi, che sabato 20 gennaio è pronto ad ospitare Stefano Bandecchi per presentare il suo nuovo progetto politico al Teatro Cilea.