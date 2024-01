Reggina, ora è ufficiale: la Fenice Amaranto annuncia Daniel Adejo

StrettoWeb

Mancava, praticamente, soltanto l’ufficialità, che adesso è arrivata: Daniel Adejo è un nuovo calciatore della Fenice Amaranto. Lo ha annunciato il club con una nota. Il giocatore era presente domenica allo stadio in occasione del match interno contro il San Luca. L’ex difensore della Reggina si lega alla società fino al 30 giugno del 2024, quindi fino a fine stagione. Fa sicuramente piacere rivedere nell’erba del Granillo uno degli ultimi figli del Sant’Agata, sullo Stretto diventato prima uomo e poi calciatore.

E fa piacere come ha fatto piacere rivedere i vari Barillà, Salandria, Porcino. Anche Adejo, però, è fermo da tanto, da un anno. Svincolato, ha giocato la sua ultima partita a gennaio 2023. Stiamo vedendo con Porcino, ma lo abbiamo visto anche con Barillà e con Salandria – se non con buona parte dei calciatori arrivati in estate da svincolati e dopo mesi fermi – cosa significhi (e quanto tempo ci voglia) riprendere la piena forma.

Quindi, adesso, quali saranno le condizioni di Adejo? E’ un ingaggio realmente utile alla causa (parliamo di un 34enne in un reparto che al momento era quello con minor bisogno di interventi, se pensiamo alla preoccupante sterilità offensiva) oppure è solo fumo negli occhi per quei tifosi a cui basta poco per andare in fibrillazione? Vedremo nel corso delle settimane.

Reggina, la carriera di Daniel Adedo

Nato a Kaduna il 7 agosto 1989, Daniel cresce nelle giovanili dell’Este, dove disputa il campionato di Serie D nella stagione 2006/07, prima di indossare la casacca amaranto della Reggina, con la quale arriva ad esordire anche in prima squadra in Serie A il 1° marzo 2009. La sua avventura sullo Stretto sarà lunga, con 160 presenze e 3 reti, tutte in Serie B. L’anno della consacrazione è quello in cui, insieme ad Acerbi, Cosenza e Costa forma una linea difensiva solidissima che con Atzori arriva a sfiorare la Serie A, svanita soltanto nella maledetta notte di Novara.

Nella stagione 2014/15 si trasferisce al Kalloni, con la quale sigla 3 reti in 42 partite. Nel 2016/17 torna in Italia, firmando con il Vicenza e conquistando la salvezza con i biancorossi. Segue una breve parentesi al Kerkyra, prima di legarsi al Lamia, squadra militante nella massima serie greca, fino allo svincolo. Nel suo palmarès vanta anche 4 presenze e una rete con la Nigeria Under 20, nella stagione 2009/10.

