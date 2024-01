Reggina, i convocati di Trocini per Siracusa-Fenice Amaranto: c’è Adejo, rientra Barillà

StrettoWeb

L’allenatore della Fenice Amaranto Bruno Trocini ha diramato la lista dei 20 convocati che prenderanno parte alla gara con il Siracusa, in programma domani alle ore 14.30. Da segnalare la prima di Adejo, subito dentro dopo l’ufficialità, anche se non gioca una gara ufficiale praticamente da un anno, essendo svincolato. Rientra Barillà dalla squalifica, mentre manca Mungo per squalifica oltre agli infortunati Dervishi, Zanchi, Renelus, Rosseti.

Di seguito l’elenco completo: Adejo, Barillà, Bolzicco, Cham, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Lika, Marras, Martiner, Martinez, Parodi, Perri, Porcino, Provazza, Rana, Salandria, Simonetta, Velcea, Zucco.

