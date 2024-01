Raccolta differenziata, Messina è la prima città metropolitana in Sicilia: “l’obiettivo è il 65%”

StrettoWeb

“Messina ha sfatato il mito del ‘non si può fare’ ed oggi è la prima città metropolitana in Sicilia e ottava tra le 14 città con popolazione superiore ai 200 mila abitanti con una percentuale di differenziata vicina al 60%. Siamo avanti rispetto a Roma, Genova, Napoli, Bari, Palermo e Catania. Il nostro obiettivo è raggiungere il 65%”. Lo ha dichiarato stamattina Mariagrazia Interdonato, Presidente di MessinaServizi Bene Comune in diretta ospite degli studi di Antenna Sicilia del giornalista Michele Cucuzza nella trasmissione Buongiorno Sicilia, parlando dell’evento in programma giovedì 1° febbraio alle ore 9.30 a Palazzo Zanca: “65% e oltre! Efficienza e Sfide in Sicilia: Riduzione, Riutilizzo, Riciclo e Recupero. La Virtuosa Gestione dei Rifiuti nella Città Metropolitana di Messina”.

“Questo straordinario risultato posiziona Messina al vertice della classifica delle città impegnate nella gestione sostenibile dei rifiuti, dimostrando che con determinazione e collaborazione si possono raggiungere obiettivi ambiziosi. La stampa e la cittadinanza sono invitati a partecipare all’evento del 1° febbraio, occasione per condividere le esperienze virtuose di Messina nella gestione dei rifiuti e illustrare la strada percorsa per raggiungere questi risultati significativi“, conclude Interdonato.

