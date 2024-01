Progetto Lumina: aperte le iscrizioni del corso “Taglio e Cucito” nel vibonese

StrettoWeb

L’Istituto per la Famiglia Sezione 278 di Ionadi apre le iscrizioni per il primo Corso di Taglio e Cucito, dando avvio alle attività nell’ambito del progetto LUMINA, finanziato dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che mira a fornire supporto, formazione e assistenza sociale alle fasce più deboli e fragili della popolazione. La prima attività in programma è, quindi, un Corso GRATUITO di Taglio e Cucito della durata di 40 ore, che fornirà (a un massimo di 10 corsisti) competenze pratiche e teoriche nel campo della moda e dell’artigianato.

Quindi la trasformazione del cartamodello, il controllo e la rifinitura del capo, il confezionamento, il ricamo, le tecniche e metodologie del taglio etc. Questo corso rappresenta solo il primo passo di una serie di iniziative pensate per supportare la comunità locale nello sviluppo delle proprie abilità e competenze, favorendo così l’accesso a nuove opportunità professionali.

Infatti, il progetto LUMINA vedrà nei prossimi mesi la realizzazione di ulteriori corsi di formazione su Privacy e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, SARTORIA E MODELLISMO, Protezione Civile e avvio all’alfabetizzazione per STRANIERI utilizzando l’aula formativa di 150 posti a sedere presso il Centro socio- educativo Lumina. Inoltre, le attività progettuali prevedono: l’attivazione di uno Sportello Interattivo presso la sede operativa IPF 278 in via Enotrio Pugliese 8 Jonadi (VV) idoneo a fornire supporto e miglioramento dei servizi a famiglie in difficoltà e stranieri.

L’implementazione del Focal Point antiviolenza in collaborazione con il Centro Ascolto Ariel; il potenziamento delle attività di sensibilizzazione e informazione relativamente alla Protezione Civile; e infine, il servizio di supporto ai giovani e orientamento circa i percorsi di studio e di lavoro, formazione extra-scolastica e seminari di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione del bullismo, pedofilia e al contrasto della povertà educativa.

Tutte le informazioni e i vari aggiornamenti relativi al Progetto LUMINA verranno caricate sul sito ufficiale dell’Istituto Per la Famiglia 278 di Jonadi (VV) e sul profilo Facebook consultabile in calce al comunicato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.