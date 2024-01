Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Mercoledì 31 Gennaio con sole

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 31 Gennaio a Vibo Valentia garantiscono condizioni climatiche stabili per l’intera giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno e limpido con temperature leggermente al di sopra dello zero, ma percepibili più basse a causa della leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est. Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa resterà al minimo e il vento si orienterà verso Sud – Sud Ovest, aumentando leggermente le velocità, creando un’atmosfera piacevole con una percentuale di umidità soddisfacente.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà invariata, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel primo pomeriggio, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno comprese tra i 9°C e gli 11°C, con temperature percepite che si manterranno leggermente al di sotto.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 7-8°C, con la percentuale di umidità che aumenterà gradualmente ma rimarrà comunque sotto il 80%. Il vento soffierà da Nord Ovest con brezze leggere.

In conclusione, Mercoledì 31 Gennaio a Vibo Valentia godrà di condizioni climatiche piacevoli, con cielo sereno al mattino, poche nuvole nel pomeriggio e nubi sparse la sera. Le temperature si manterranno sopra lo zero per l’intera giornata, assicurando un’atmosfera temperata e gradevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno -1.7° perc. -1.7° Assenti 3.8 SSE max 4.7 Scirocco 75 % 1034 hPa 8 cielo sereno 5° perc. 5° Assenti 4 SSO max 7.3 Libeccio 68 % 1034 hPa 11 cielo sereno 9.4° perc. 8.1° Assenti 9.5 O max 12.9 Ponente 60 % 1034 hPa 14 cielo sereno 9.9° perc. 8.1° Assenti 12.6 ONO max 16.7 Maestrale 64 % 1032 hPa 17 nubi sparse 7.8° perc. 6.4° Assenti 7.8 NO max 11.3 Maestrale 76 % 1033 hPa 20 nubi sparse 7.2° perc. 6.4° Assenti 5.6 NO max 10.1 Maestrale 79 % 1033 hPa 23 nubi sparse 7.7° perc. 7.1° Assenti 5.2 NNO max 8.7 Maestrale 77 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.