Previsioni Meteo Vibo Valentia: Domani, Venerdì 26 Gennaio con sole

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Vibo Valentia, oggi, non prevedono alcun cambiamento significativo rispetto alle condizioni attuali. La copertura nuvolosa rimarrà molto limitata, con un massimo del 8%, e il cielo sarà sereno per la maggior parte della giornata.

Durante la notte, la temperatura oscillerà attorno ai 7-8°C, con una lieve diminuzione verso l’alba. La velocità del vento sarà sotto i 5 km/h, proveniente prevalentemente da sud-est. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà stabile intorno all’85-86%.

Nella mattina, il cielo resterà sereno, con la temperatura che raggiungerà i 9.8°C. Il vento soffierà leggermente da sud, mantenendo una velocità inferiore a 2 km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 76%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con la temperatura massima di 12.3°C. Il vento potrà aumentare leggermente, arrivando a toccare i 7.8 km/h provenendo da ovest-nord ovest. L’umidità si manterrà intorno al 70-72%.

Nella sera e durante la notte, non sono previsti cambiamenti sostanziali nelle condizioni meteo. Il cielo, infatti, rimarrà sereno con una temperatura che si abbasserà gradualmente fino ai 7.6°C. La velocità del vento si manterrà stabile, così come l’umidità.

In definitiva, per Vibo Valentia il meteo di venerdì 26 Gennaio sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni generali offriranno una piacevole giornata, senza particolari criticità da segnalare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 8° perc. 8° Assenti 2.6 SSE max 3.8 Scirocco 82 % 1025 hPa 3 cielo sereno 7.5° perc. 7.5° Assenti 2.4 SSE max 3.7 Scirocco 84 % 1025 hPa 6 cielo sereno 7.4° perc. 6.8° Assenti 4.9 SE max 5.1 Scirocco 85 % 1026 hPa 9 cielo sereno 11.1° perc. 10.1° Assenti 2.6 SO max 4.1 Libeccio 71 % 1026 hPa 12 cielo sereno 12.3° perc. 11.3° Assenti 7.8 ONO max 7.2 Maestrale 68 % 1025 hPa 15 cielo sereno 11° perc. 10.2° Assenti 5.9 NO max 6.8 Maestrale 76 % 1025 hPa 18 cielo sereno 8.6° perc. 8.6° Assenti 2.5 SSE max 3.5 Scirocco 86 % 1025 hPa 21 cielo sereno 7.9° perc. 7.9° Assenti 4.5 SE max 4.5 Scirocco 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.