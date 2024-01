Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi, Lunedì 29 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Reggio Calabria per Lunedì 29 Gennaio indicano condizioni che tendono a rimanere stabili nel corso della giornata, secondo le previsioni meteorologiche. Durante la notte, si prevede un cielo sereno con temperature intorno ai 8.7°C. La copertura nuvolosa si mantiene inferiore al 5% e i venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2.3 e 7.6 km/h provenienti da diverse direzioni.

Al sorgere del sole, il cielo si manterrà sereno con una leggera crescita della copertura nuvolosa, attestandosi intorno al 14% alle 07:00. Le temperature oscilleranno intorno ai 8.9°C con venti leggeri che soffieranno da direzioni variabili.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa continuerà ad aumentare, raggiungendo il suo picco del 52% intorno alle 12:00. Le temperature oscilleranno tra i 8.5°C e i 12.2°C, con venti deboli provenienti principalmente dall’Ovest.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni rimarranno piuttosto stabili, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 50% e il 72%. Le temperature si manterranno tra gli 9.9°C e i 11.7°C, mentre i venti avranno una leggera intensificazione provenendo principalmente da direzioni settentrionali e occidentali.

La situazione meteorologica nella sera rimarrà simile, con una copertura nuvolosa attesa intorno al 42% alle 18:00 e decrescente verso la fine della giornata. Le temperature si manterranno stabili intorno agli 8.2°C – 9.2°C, con una leggera intensificazione dei venti da direzioni settentrionali.

In generale, le condizioni meteo a Reggio Calabria per Lunedì 29 Gennaio si prevedono stabili, con cielo prevalentemente sereno o parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con venti deboli provenienti da diverse direzioni. È bene tener conto di queste previsioni in caso di piani o attività all’aperto per pianificare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8.6° perc. 8.6° Assenti 1.9 NNE max 7.6 Grecale 64 % 1033 hPa 8 poche nuvole 10.3° perc. 9° Assenti 1.3 SO max 4.4 Libeccio 62 % 1034 hPa 11 nubi sparse 12.2° perc. 11° Assenti 5 SO max 6.8 Libeccio 59 % 1034 hPa 14 nubi sparse 11.7° perc. 10.6° Assenti 1.8 NNO max 6.3 Maestrale 63 % 1033 hPa 17 nubi sparse 9.9° perc. 9.9° Assenti 2.4 NE max 5.1 Grecale 69 % 1033 hPa 20 cielo sereno 8.7° perc. 8.7° Assenti 3.1 NNE max 5.5 Grecale 75 % 1034 hPa 23 cielo sereno 8.2° perc. 8.2° Assenti 4.6 N max 6.8 Tramontana 75 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:33

