Previsioni Meteo Reggio Calabria: Domani, Martedì 30 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Reggio Calabria per Martedì 30 Gennaio indicano un cielo prevalentemente sereno per l’intera giornata.

Durante la notte, cielo sereno con lieve aumento della nuvolosità verso le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 8 gradi Celsius con una leggera percezione di fresco, mentre il vento soffierà a una velocità di 5-6 km/h proveniente da Nord – Nord Est.

Nella mattina, il cielo resterà sereno senza segnali di pioggia. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 8 gradi Celsius, con una percezione di fresco simile alla notte precedente. Il vento soffierà leggermente più debole, intorno ai 3-4 km/h sempre proveniente da Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, seppur in misura limitata. Le temperature saliranno lentamente fino a raggiungere i 11-12 gradi Celsius, mentre il vento sarà quasi del tutto assente, con qualche leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

La sera si avrà un leggero calo delle temperature fino a tornare intorno ai 7-8 gradi Celsius, ma il cielo si manterrà sereno senza presenze significative di nuvole. Il vento sarà debole, con velocità intorno a 1-2 km/h e proveniente principalmente da Est.

In conclusione, Martedì 30 Gennaio a Reggio Calabria si preannuncia essere una giornata invernale con temperature fresche ma non proibitive, accompagnate da cielo sereno e lievi variazioni della nuvolosità. Il vento sarà debole e non sono previste precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per svolgere diverse attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.1° perc. 7.5° Assenti 5.3 NNE max 7.6 Grecale 74 % 1034 hPa 3 cielo sereno 7.7° perc. 7° Assenti 5.7 NNE max 8.5 Grecale 70 % 1033 hPa 6 cielo sereno 7.4° perc. 7.4° Assenti 4.6 NNE max 7.1 Grecale 67 % 1034 hPa 9 cielo sereno 11° perc. 9.5° Assenti 3.6 NNO max 6.9 Maestrale 54 % 1034 hPa 12 cielo sereno 11.7° perc. 10.4° Assenti 2.1 ONO max 9.3 Maestrale 54 % 1033 hPa 15 poche nuvole 11.3° perc. 9.8° Assenti 1.8 N max 6.4 Tramontana 54 % 1033 hPa 18 cielo sereno 8.6° perc. 8.6° Assenti 2.3 NE max 3.8 Grecale 65 % 1034 hPa 21 cielo sereno 8° perc. 8° Assenti 1 SE max 6.2 Scirocco 68 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.