Previsioni Meteo Ragusa: Oggi, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo per Domenica 21 Gennaio a Ragusa indicano condizioni stabili e un andamento meteorologico costante per l’intera giornata, dalle prime ore del mattino fino a tarda serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa variabile, accompagnata da una temperatura che si manterrà intorno ai 4 gradi. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 10 e i 15 chilometri all’ora provenendo da nord-est. La probabilità di precipitazioni sarà assente, mentre l’umidità oscillerà intorno al 77%.

La mattina proseguirà con un cielo parzialmente nuvoloso e la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, con un modesto aumento della temperatura fino a toccare gli 8 gradi intorno alle 11:00. Il vento proveniente da nord-ovest soffierà con una velocità variabile tra i 15 e i 20 chilometri orari. La probabilità di precipitazioni si manterrà bassa intorno al 13%, mentre l’umidità attorno al 50%.

Il pomeriggio si prevede con poche nuvole e uno scarseggiare della copertura nuvolosa, con una temperatura massima di 9.2 gradi. Il vento sarà leggero con velocità intorno ai 13 chilometri all’ora e proveniente da nord-est. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si aggirerà attorno al 54%.

La sera presenterà un cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa, con temperature in deciso calo fino ad arrivare a 3.2 gradi intorno alle 23:00. Il vento da nord-est soffierà con una velocità costante intorno ai 10 chilometri orari, senza precipitazioni e con un tasso di umidità attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 21 Gennaio a Ragusa predicono una giornata caratterizzata da condizioni climatiche stabili, con temperature fresche e venti leggeri, e un’assenza di precipitazioni significative. Consiglio quindi di prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata a seconda delle temperature previste, mantenendo un’occhiata costante sulle condizioni meteorologiche locali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Gennaio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 7.2° perc. 6.7° prob. 60 % 4.9 NNO max 14.2 Maestrale 86 % 1020 hPa 8 nubi sparse 6.3° perc. 3.6° prob. 25 % 13.8 NNO max 28.5 Maestrale 65 % 1023 hPa 11 poche nuvole 8.6° perc. 5.9° prob. 13 % 17.1 NNO max 19.8 Maestrale 50 % 1025 hPa 14 poche nuvole 8.9° perc. 6.9° Assenti 12.7 ENE max 12.1 Grecale 56 % 1025 hPa 17 nubi sparse 5° perc. 2.5° Assenti 11 ENE max 15.9 Grecale 72 % 1028 hPa 20 cielo sereno 3.8° perc. 1.1° Assenti 10.8 NE max 13.6 Grecale 77 % 1030 hPa 23 cielo sereno 3.2° perc. 0.5° Assenti 10.2 NE max 12 Grecale 77 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:30

