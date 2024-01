Previsioni Meteo Messina: Domani, Mercoledì 31 Gennaio con sole

StrettoWeb

Mercoledì 31 Gennaio, Messina si prepara a vivere una giornata all’insegna della stabilità meteorologica. Il meteo si presenta sotto l’insegna della costante presenza di un "cielo sereno" che caratterizzerà gran parte della giornata, con l’unica eccezione delle prime ore della sera, quando si prevedono "poche nuvole".

Sulla base dei dati orari disponibili, la temperatura si manterrà ad un livello piuttosto stabile, con un lieve ma costante aumento nel corso della giornata. La minima si attesterà intorno ai 7.8°C durante la notte, mentre nella tarda mattinata si registrerà una piacevole temperatura di 12.4°C. La velocità del vento si manterrà a livelli costanti, con una leggera intensificazione nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, mentre le raffiche non dovrebbero superare i 15km/h in nessun momento della giornata. Le precipitazioni saranno assenti in tutte le ore.

L’umidità si manterrà costantemente intorno al 66-74%, mantenendo un livello di comfort. La pressione atmosferica risulterà elevata e stabile per l’intera giornata, segno di una situazione meteorologica tranquilla.

In conclusione, Mercoledì 31 Gennaio a Messina si prospetta come una giornata all’insegna della stabilità, con un meteo caratterizzato da cielo sereno, temperature gradevoli e assenza di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 7.8° perc. 7.8° Assenti 1 SSO max 4.5 Libeccio 67 % 1035 hPa 3 cielo sereno 8.1° perc. 8.1° Assenti 4.6 NNO max 9.5 Maestrale 66 % 1034 hPa 6 cielo sereno 8.3° perc. 7.4° Assenti 6.8 NO max 13.2 Maestrale 69 % 1034 hPa 9 cielo sereno 11.5° perc. 10.2° Assenti 8.7 NO max 13 Maestrale 57 % 1034 hPa 12 cielo sereno 12.6° perc. 11.3° Assenti 10.6 NO max 13.1 Maestrale 53 % 1033 hPa 15 cielo sereno 12° perc. 10.7° Assenti 11.6 NNO max 14.6 Maestrale 56 % 1033 hPa 18 cielo sereno 9.8° perc. 8.6° Assenti 8.5 NNO max 15 Maestrale 71 % 1033 hPa 21 poche nuvole 9.8° perc. 8.8° Assenti 8.1 NO max 14 Maestrale 73 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:35

