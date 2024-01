Previsioni Meteo Enna: Domani, Domenica 28 Gennaio con sole

StrettoWeb

La situazione meteorologica a Enna domenica 28 gennaio prevede condizioni stabili e prevalentemente soleggiate lungo l’arco della giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 4.4°C alle 06:00, raggiungendo i 10.4°C alle 09:00. La pressione atmosferica sarà di 1032hPa. Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà limpido e terso con temperature che si manterranno gradevoli, raggiungendo i 14.0°C circa, con una leggera diminuzione dell’umidità al 32% alle 13:00.

La sera si presenterà anch’essa con cielo sereno, una leggera diminuzione nelle temperature che scenderanno a 3.2°C alle 23:00 e un’umidità che si manterrà costante intorno all’80%.

Le condizioni a Enna saranno ideali per chiunque abbia in programma attività o escursioni all’aperto, con una visibilità eccezionale e assenza di precipitazioni. Se hai in programma una passeggiata o una gita in montagna, questa è un’ottima giornata per farlo. Resta comunque consigliato indossare abbigliamento adeguato alle temperature fresche del periodo invernale.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 5.7° perc. 5.7° Assenti 3.1 NNE max 4.1 Grecale 92 % 1030 hPa 3 cielo sereno 4.9° perc. 4.9° Assenti 4.6 NNO max 4.9 Maestrale 88 % 1030 hPa 6 cielo sereno 4.4° perc. 3.1° Assenti 5.9 NNO max 6.1 Maestrale 88 % 1032 hPa 9 cielo sereno 10.4° perc. 9.2° Assenti 7.6 NO max 11.6 Maestrale 64 % 1031 hPa 12 cielo sereno 14° perc. 12.3° Assenti 12.5 NNO max 20.9 Maestrale 34 % 1030 hPa 15 cielo sereno 11.6° perc. 9.9° Assenti 13.5 N max 21.1 Tramontana 41 % 1030 hPa 18 cielo sereno 4.8° perc. 2.5° Assenti 9.6 NNE max 9.1 Grecale 70 % 1032 hPa 21 cielo sereno 3.7° perc. 2.5° Assenti 5.3 NNE max 6 Grecale 77 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:37

