Previsioni Meteo Catania: Oggi, Martedì 23 Gennaio con pioggia e instabilità

Per la giornata di Martedì 23 Gennaio a Catania, le previsioni del tempo indicano un’imminente stabilità atmosferica. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche di vento che non supereranno i 5.4km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità sarà intorno al 70%.

Nella mattina, le nubi sparse e una copertura nuvolosa del 27% caratterizzeranno le prime ore, con temperature che si attestano intorno ai 10°C. Nel corso mattutino, è probabile una leggera diminuzione della formazione nuvolosa, lasciando spazio a poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 24%, con un aumento della temperatura a 13.5°C. L’intensità del vento si manterrà lieve, variando da Ovest a Sud – Sud Est.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa intorno all’1%. Le temperature si manterranno miti, tra i 12.8°C e i 13.9°C, con una leggera brezza proveniente da Est, che potrebbe raggiungere i 13.9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 55%.

Al tramonto e in serata, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature varieranno tra 10.1°C e 10.9°C, con una copertura nuvolosa intorno al 27%. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 5.5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, Martedì 23 Gennaio a Catania si prospetta una giornata mite e senza precipitazioni, con temperature massime che si aggireranno intorno ai 13.9°C e minime intorno ai 9°C. L’intensità del vento sarà lieve, e il cielo si presenterà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6° perc. 6° Assenti 4.1 ONO max 5.8 Maestrale 67 % 1028 hPa 8 nubi sparse 9° perc. 9° Assenti 4.7 ONO max 8.3 Maestrale 50 % 1028 hPa 11 poche nuvole 13° perc. 11.4° Assenti 2.6 SSE max 5.6 Scirocco 42 % 1026 hPa 14 cielo sereno 13.8° perc. 12.5° Assenti 10.5 E max 8.9 Levante 47 % 1025 hPa 17 cielo sereno 11.4° perc. 10.2° Assenti 4.1 O max 4.6 Ponente 64 % 1025 hPa 20 poche nuvole 10.3° perc. 9.1° prob. 27 % 4.8 O max 5.1 Ponente 68 % 1027 hPa 23 poche nuvole 10° perc. 10° prob. 23 % 3.8 ONO max 4.2 Maestrale 70 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:30

