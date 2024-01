Previsioni Meteo Catania: Oggi, Giovedì 18 Gennaio di sole

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Catania per domani, Giovedì 18 Gennaio, indicano condizioni generalmente stabili e poco variabili durante l’intera giornata. La tendenza meteo è caratterizzata da cielo sereno o con poche nuvole per gran parte della giornata, con una lieve copertura nuvolosa che aumenterà leggermente solo nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio. La temperatura oscillerà tra i 13.4°C e i 22°C, garantendo quindi una giornata mite e piacevole.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno, con temperature comprese tra i 14.4°C e i 13.4°C. La direzione del vento sarà prevalentemente da Ovest con velocità che si manterranno intorno ai 23-24km/h. La probabilità di piogge è assente, e l’umidità sarà del 61-62%.

Il mattino sarà caratterizzato da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature in aumento che arriveranno a toccare i 18.2°C. La direzione del vento si manterrà costante da Ovest, con una leggera diminuzione dell’umidità al 50%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno grandi variazioni: cielo sereno o con poche nuvole, temperatura massima di 22°C e venti che non supereranno i 44.5km/h.

Anche nella sera e nella notte inoltrata, le previsioni restano stabili con un cielo prevalentemente sereno, temperature che si assesteranno sui 14-15°C e una leggera ma costante presenza di vento da Ovest.

In definitiva, il meteo per Giovedì 18 Gennaio a Catania si presenta estremamente confortevole e stabile, senza l’insorgere di fenomeni meteorologici rilevanti. Buone notizie dunque per chiunque stia pianificando attività all’aperto o spostamenti in città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 13.4° perc. 12.3° Assenti 12.4 O max 23.1 Ponente 61 % 1010 hPa 8 poche nuvole 15.5° perc. 14.6° Assenti 17.7 OSO max 38.6 Libeccio 55 % 1012 hPa 11 nubi sparse 21° perc. 20.4° Assenti 24.5 O max 43.7 Ponente 47 % 1011 hPa 14 poche nuvole 21.6° perc. 21° Assenti 25.2 O max 44.6 Ponente 45 % 1010 hPa 17 nubi sparse 17.8° perc. 17.2° Assenti 17.3 O max 33.3 Ponente 58 % 1012 hPa 20 poche nuvole 15.5° perc. 14.9° Assenti 17.4 O max 33.6 Ponente 67 % 1013 hPa 23 poche nuvole 14.4° perc. 13.7° Assenti 18.6 O max 33.7 Ponente 70 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:24

