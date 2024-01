Previsioni Meteo Catania: Oggi, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 21 Gennaio a Catania promettono una giornata variabile dal punto di vista meteorologico, con una combinazione di nuvole sparse e pioggia leggera. Durante la notte, a partire dalle 04:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 40% e temperature intorno ai 10.2°C, percepita come 9.2°C. La velocità del vento sarà di circa 6.1km/h proveniente da Sud Ovest con raffiche di vento fino a 9.6km/h. Le precipitazioni si manterranno intorno ai 0.15mm, mentre l’umidità sarà al 73% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

La mattina proseguirà con nuvole sparse e probabilità di pioggia leggera, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa intorno alle 07:00. Le temperature si manterranno sui 10.2°C, ma potrebbero variare leggermente, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente fino a 10.1km/h.

Nel pomeriggio il cielo si schiarirà e le nuvole diventeranno sempre più sparse, con una probabilità di precipitazioni in netto calo. Le temperature saliranno, raggiungendo i 12.5°C intorno alle 13:00 e mantendendosi sui 12.4-12°C per il resto del pomeriggio. La velocità del vento si manterrà costante intorno agli 8.9-10.2km/h proveniente da Est, Nord Est. Le precipitazioni saranno assenti con l’umidità al 50-55% e la pressione atmosferica a 1025-1026hPa.

In serata, le nuvole rimarranno sparse con una copertura variabile intorno al 35%, mentre le temperature scenderanno gradualmente fino ai 7.9°C alle 21:00. La velocità del vento si ridurrà leggermente intorno ai 5.1-6.6km/h proveniente da Nord Ovest con precipitazioni nuovamente assenti, accompagnate da un’umidità intorno al 58-59% e una pressione atmosferica costante a 1030hPa.

In conclusione, Domenica 21 Gennaio a Catania si prevede un inizio con pioggia leggera, seguito da un miglioramento graduale delle condizioni meteorologiche con nuvole sparse e temperature in aumento durante la giornata e in leggero calo durante la sera. Il vento non dovrebbe rappresentare un problema significativo, e la probabilità di precipitazioni si ridurrà drasticamente nel pomeriggio. Quindi, per chiunque abbia pianificato attività all’aperto durante la giornata, potrebbe essere un buon momento per farle, considerando le previsioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 10.1° perc. 9.2° 0.11 mm 5.8 O max 10.7 Ponente 76 % 1019 hPa 8 nubi sparse 10° perc. 8.9° prob. 7 % 7.1 N max 13.6 Tramontana 71 % 1023 hPa 11 nubi sparse 11.6° perc. 10.3° prob. 1 % 7.8 ENE max 12.3 Grecale 54 % 1025 hPa 14 nubi sparse 12.4° perc. 11° Assenti 10.2 E max 12 Levante 52 % 1026 hPa 17 nubi sparse 10.4° perc. 9.1° Assenti 9.2 NE max 13.1 Grecale 61 % 1028 hPa 20 nubi sparse 9° perc. 8° Assenti 7.2 NO max 14.6 Maestrale 60 % 1030 hPa 23 nubi sparse 7.9° perc. 7.4° Assenti 5.1 ONO max 6.4 Maestrale 59 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.