Previsioni Meteo Catania: Domani, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

Le previsioni del tempo per Sabato 13 Gennaio a Catania promettono una giornata stabile e tranquilla.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera copertura nuvolosa a tratti. Le temperature oscilleranno intorno ai 9-8.5°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del giorno.

La mattina si presenterà con cielo sereno, temperature in aumento e vento di intensità lieve, con direzione variabile tra Ovest e Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà minima e l’umidità si manterrà intorno al 72-83%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative: il cielo rimarrà sereno, le temperature si alzeranno fino a 13.7°C e il vento si manterrà leggero, con direzione prevalentemente da Est.

Anche in sera, il bel tempo sarà il protagonista, con un lieve aumento dell’umidità e una temperatura che si attesterà intorno ai 10°C.

In conclusione, Sabato 13 Gennaio a Catania sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, un cielo per lo più sereno e temperature gradevoli. Pertanto, sarà un’ottima giornata per godersi le attività all’aperto o per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.5° perc. 9.1° prob. 25 % 5.2 ONO max 6.5 Maestrale 84 % 1019 hPa 3 cielo sereno 8.8° perc. 8.8° prob. 3 % 4.7 NO max 7.5 Maestrale 78 % 1020 hPa 6 cielo sereno 8.2° perc. 7.8° Assenti 5 ONO max 5.5 Maestrale 74 % 1021 hPa 9 cielo sereno 10.9° perc. 9.7° Assenti 6.9 OSO max 7.4 Libeccio 66 % 1023 hPa 12 cielo sereno 13.2° perc. 12° Assenti 6.2 SSO max 6 Libeccio 54 % 1021 hPa 15 cielo sereno 13.1° perc. 12° Assenti 8.8 ESE max 9.6 Scirocco 57 % 1021 hPa 18 cielo sereno 10.9° perc. 9.7° Assenti 4.5 ENE max 5.9 Grecale 66 % 1022 hPa 21 cielo sereno 10.1° perc. 8.9° Assenti 3.6 ONO max 5.3 Maestrale 66 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:17