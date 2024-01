Previsioni Meteo Catania: Domani, Martedì 30 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Domani a Catania, martedì 30 gennaio, ci aspettiamo un cielo sereno per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, e possiamo attendere temperature piuttosto stabili durante la giornata. Durante la notte e parti della mattina il cielo sarà terso, con temperature che si aggirano intorno ai 8-9 gradi. Il vento soffierà a una velocità inferiore ai 6km/h, e ci sarà una leggera umidità del 67%.

All’alba, verso le 06:00, avremo ancora un cielo limpido con temperature che si attestano sui 7.9°C, ma con una percezione termica leggermente più fredda a 7.5°C. Durante la mattina, la situazione migliora leggermente con il sorgere del sole e una temperatura prevista di 10.1°C, che tuttavia si percepisce come 8.6°C. Il vento rimarrà leggero durante queste ore, non superando i 6.3km/h. La pressione atmosferica sarà intorno ai 1034hPa.

Nel corso del pomeriggio, il tempo rimarrà stabile e sereno, con pochissime nuvole e temperature che raggiungeranno i 13.1°C, sempre con una temperatura percepita più bassa di circa 1-2 gradi. Il vento, pur aumentando leggermente, manterrà comunque una velocità moderata dai 7 ai 9.8km/h proveniente prevalentemente dall’est. L’umidità inizierà a salire leggermente, attestandosi intorno al 54-55%.

In serata, il cielo resterà sereno, con temperature che si abbasseranno a 8.8-9.3°C e una percezione termica ancora più bassa. Il vento potrebbe aumentare leggermente, arrivando a 6.3-7.7km/h, con una direzione prevalente da ovest. L’umidità si aggirerà intorno al 68-71%, e la pressione atmosferica varierà tra 1035hPa e 1033hPa.

In conclusione, martedì 30 gennaio a Catania avremo un cielo limpido per la maggior parte della giornata, con temperature piuttosto stabili e venti leggeri. Alcune variazioni si registreranno nella percezione termica, che sarà leggermente più fredda, soprattutto nelle prime ore del mattino e in serata. L’umidità resterà costante, ma la pressione atmosferica potrebbe subire leggere variazioni durante la giornata. Si consiglia di coprirsi adeguatamente, soprattutto nelle prime ore del giorno e in serata, per fronteggiare la percezione di freddo.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno 8.6° perc. 8.6° Assenti 4.1 N max 5 Tramontana 69 % 1033 hPa 5 cielo sereno 8.1° perc. 8.1° Assenti 4.7 NNO max 5.8 Maestrale 64 % 1033 hPa 8 cielo sereno 10.1° perc. 8.6° Assenti 2.4 NNO max 6.3 Maestrale 57 % 1034 hPa 11 cielo sereno 12.8° perc. 11.6° Assenti 8.4 E max 10 Levante 54 % 1034 hPa 14 cielo sereno 13° perc. 11.8° Assenti 8.9 SE max 6.8 Scirocco 55 % 1033 hPa 17 cielo sereno 10.5° perc. 9.4° Assenti 7.8 E max 11.2 Levante 67 % 1034 hPa 20 cielo sereno 9.6° perc. 9.6° Assenti 2.1 NO max 3.7 Maestrale 67 % 1035 hPa 23 cielo sereno 8.5° perc. 7.3° Assenti 7.7 O max 7.7 Ponente 71 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:36

