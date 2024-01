Previsioni Meteo Catania: Domani, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Gennaio a Catania promettono una giornata all’insegna delle nuvole e della brezza leggera. Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai 10-12°C, con una leggera percezione di fresco dovuta al vento proveniente da ovest con raffiche che potranno raggiungere i 39km/h. Le piogge non sono previste, ma l’umidità sarà intorno al 67-79% in queste prime ore del giorno.

Nella mattina, il cielo resterà ancora coperto al 100%, con temperature che si manterranno costanti sui 12-14°C e una leggera diminuzione del vento rispetto alla notte. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 27-28%, mentre l’umidità rimarrà alta intorno al 65-69%. Le raffiche di vento da ovest potranno toccare i 32.6km/h.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno progressivamente, portando ad una copertura nuvolosa intorno al 15-30%. Ci aspetta una leggera diminuzione nel vento con raffiche attese intorno ai 30km/h e temperature che arriveranno a toccare i 16-17°C. L’umidità si manterrà intorno al 62-68%, rendendo la giornata comunque umida e fresca.

Infine, alla sera, le nuvole si diraderanno ulteriormente, portando ad una copertura nuvolosa intorno al 12-31%. Le temperature scenderanno a 13-14°C e il vento da ovest soffierà con una velocità di circa 22-25km/h, con un’umidità che si manterrà costantemente alta intorno al 74-77%.

In conclusione, Lunedì 15 Gennaio a Catania ci attende una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con una graduale diminuzione della nuvolosità nel pomeriggio e per l’intera serata. Le temperature oscilleranno intorno ai 13-17°C, con una percezione di fresco dovuta alle raffiche di vento provenienti da ovest. L’umidità, invece, si manterrà costantemente alta, garantendo una sensazione di freschezza nell’aria.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 10.6° perc. 9.8° Assenti 17.5 O max 37.8 Ponente 79 % 1014 hPa 3 cielo coperto 11.6° perc. 10.7° Assenti 17 O max 37.9 Ponente 73 % 1011 hPa 6 cielo coperto 12.3° perc. 11.4° Assenti 14.1 O max 30.2 Ponente 69 % 1009 hPa 9 cielo coperto 13.6° perc. 12.8° prob. 28 % 14.4 O max 32.6 Ponente 66 % 1009 hPa 12 nubi sparse 17.4° perc. 16.8° prob. 20 % 19.8 ONO max 31.9 Maestrale 62 % 1007 hPa 15 poche nuvole 16.8° perc. 16.4° Assenti 17.3 O max 29.2 Ponente 68 % 1006 hPa 18 poche nuvole 14.5° perc. 13.9° Assenti 8.2 ONO max 22.8 Maestrale 75 % 1007 hPa 21 nubi sparse 13.2° perc. 12.6° Assenti 13.2 O max 25.1 Ponente 77 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:20