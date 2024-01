Previsioni Meteo Catania: Domani, Domenica 14 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Catania per Domenica 14 Gennaio sono ora disponibili, consentendoci di esaminare in dettaglio cosa ci aspetta per la giornata.

Durante la notte, ci aspettiamo un cielo sereno con una temperatura che oscillerà intorno ai 8.1°C ma con una percezione di freddo di circa 7°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 7.3km/h, proveniente dall’Ovest. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà intorno al 59% con una pressione atmosferica di 1022hPa.

La mattina presenterà delle nubi sparse con un aumento della copertura nuvolosa pari al 25% e una temperatura che si aggirerà attorno ai 7.3°C. La percezione di freddo, tuttavia, potrebbe risultare leggermente inferiore, intorno ai 5.8°C. Il vento proveniente dall’Ovest – Nord Ovest registrerà una velocità di 8.4km/h, mentre l’umidità salirà al 63% mantenendo la pressione atmosferica a 1021hPa.

Il cielo tenderà ad aprirsi nuovamente durante il pomeriggio, tuttavia, una crescente copertura nuvolosa intorno al 36% potrebbe essere presente. La temperatura massima giornaliera si attesterà sui 15°C, con una percezione di freddo intorno ai 13.8°C. Il vento proveniente dall’Ovest – Sud Ovest potrebbe raggiungere una velocità di 15.8km/h, mentre l’umidità salirà al 47% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nella sera, ci aspettiamo un cielo coperto con una percentuale di copertura nuvolosa vicina al 100% e una temperatura di circa 11°C. La percezione di freddo sarà di circa 10.1°C, con il vento proveniente dall’Ovest – Nord Ovest in grado di raggiungere una velocità di 25.8km/h. L’umidità aumenterà fino al 75% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017hPa.

In conclusione, Domenica 14 Gennaio a Catania vedrà una giornata con una transizione meteo dalle prime ore della mattina alla sera, caratterizzata da un progressivo aumento della copertura nuvolosa e una lieve diminuzione delle temperature. Si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti in tempo reale per eventuali variazioni nelle previsioni meteo e di adottare le misure adeguate in base ai cambiamenti climatici previsti.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.1° perc. 7° Assenti 7.3 O max 8.4 Ponente 59 % 1022 hPa 3 cielo sereno 7.5° perc. 6.1° Assenti 7.8 ONO max 8.4 Maestrale 58 % 1021 hPa 6 nubi sparse 7.3° perc. 5.8° Assenti 8.2 ONO max 8.4 Maestrale 63 % 1021 hPa 9 nubi sparse 10.4° perc. 9° Assenti 11.8 O max 14.5 Ponente 56 % 1021 hPa 12 nubi sparse 14° perc. 12.6° Assenti 11.1 OSO max 16.2 Libeccio 43 % 1018 hPa 15 nubi sparse 14.3° perc. 13.2° Assenti 6.7 OSO max 20 Libeccio 55 % 1017 hPa 18 nubi sparse 11.4° perc. 10.6° Assenti 12.2 ONO max 28.6 Maestrale 74 % 1017 hPa 21 cielo coperto 10.4° perc. 9.6° Assenti 11.5 ONO max 23.8 Maestrale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:19