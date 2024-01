Previsioni Meteo Agrigento: Oggi, Martedì 23 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Agrigento di Martedì 23 Gennaio prevedono una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con nuvolosità che aumenterà gradualmente nel corso della giornata.

La notte, dalle ore 00:00 alle 05:00, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con una copertura nuvolosa intorno al 66-67%. Le temperature si attesteranno intorno ai 5-5.5°C, con una leggera percezione di freddo a causa di una velocità del vento intorno ai 10-12km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, ma l’umidità si manterrà intorno al 60-64%.

Durante la mattina, dalle ore 06:00 alle 12:00, la nuvolosità rimarrà sempre presente, ma in diminuzione. Le temperature saliranno gradualmente, passando dai 5.1°C delle prime ore del mattino ai 14.3°C verso mezzogiorno. La percezione di freddo diminuirà, ma il vento proveniente da Nord Ovest con raffiche intorno ai 20-36km/h potrebbe essere fastidioso. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, dalle ore 13:00 alle 17:00, la nuvolosità aumenterà nuovamente, con una riduzione delle temperature a causa del vento proveniente da Nord Ovest che potrebbe raggiungere i 22.6km/h. La probabilità di precipitazioni si alzerà leggermente al 6-10%, mentre l’umidità si manterrà intorno al 62-70%.

Infine, in serata, dalle ore 18:00 alle 23:00, il cielo sarà coperto da nuvole, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% verso le 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai 9.3-10.3°C, con una percezione di freddo leggermente più accentuata a causa di una lieve diminuzione della velocità del vento intorno ai 4.4-5.5km/h.

In conclusione, per Martedì 23 Gennaio ad Agrigento, le condizioni meteo saranno caratterizzate da una progressiva aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con temperature in lieve aumento e una probabilità di precipitazioni che si alzerà leggermente nel pomeriggio. Resta comunque da confermare l’evoluzione del meteo nelle prossime ore.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 5.3° perc. 3.4° Assenti 8.4 NNO max 9.6 Maestrale 61 % 1030 hPa 8 nubi sparse 7.3° perc. 5.6° Assenti 8.9 NNO max 14.3 Maestrale 70 % 1029 hPa 11 nubi sparse 13.5° perc. 12.5° Assenti 16.5 NO max 27.4 Maestrale 62 % 1026 hPa 14 nubi sparse 13.3° perc. 12.4° prob. 10 % 19.4 NO max 34.7 Maestrale 65 % 1025 hPa 17 nubi sparse 9.1° perc. 8.1° prob. 10 % 7.1 N max 8 Tramontana 84 % 1026 hPa 20 cielo coperto 10.3° perc. 9.4° prob. 10 % 4.5 N max 4.2 Tramontana 79 % 1027 hPa 23 cielo coperto 10.1° perc. 9.2° prob. 10 % 4.4 N max 4.3 Tramontana 77 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:36

