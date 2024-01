Previsioni Meteo: a Siracusa Oggi, Mercoledì 24 Gennaio giornata con pioggia leggera

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Siracusa per mercoledì 24 gennaio indicano condizioni meteorologiche stabili e piacevoli. La giornata inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima, mantenendo una temperatura intorno ai 9.4°C, che si avvertirà leggermente più fredda a causa del vento con velocità fino a 17.1km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche di vento fino a 24.7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 7% con un’umidità al 71% e una pressione atmosferica di 1028hPa.

Dalla mattina in poi, il cielo sereno persistirà con una leggera variazione nella copertura nuvolosa tra il 1% e il 7%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori massimi intorno ai 14.3°C durante il pomeriggio. Il vento avrà una direzione prevalente da Nord, con velocità via via decrescente nel corso della giornata, mantenendo comunque un clima piacevole per svolgere le attività all’aperto.

Il vento sarà abbastanza costante, predominante da Nord nelle prime ore del giorno, e poi ruotando verso Nord Est e mantenendosi attorno ai 10-15km/h nel pomeriggio. Il livello di umidità si manterrà tra il 50% e il 62%, garantendo condizioni atmosferiche confortevoli.

In conclusione, mercoledì 24 gennaio a Siracusa sarà caratterizzato da una splendida giornata di sole e temperature piacevoli, che si prevedono ideali per svolgere qualsiasi tipo di attività all’aperto. Sia i residenti che i visitatori potranno godersi una giornata all’insegna del bel tempo, senza l’inconveniente di piogge o precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 9.6° perc. 7.4° prob. 7 % 15.8 NO max 23.2 Maestrale 72 % 1028 hPa 8 cielo sereno 11.6° perc. 10.5° Assenti 13.7 NNO max 23.6 Maestrale 63 % 1029 hPa 11 cielo sereno 13.5° perc. 12.3° Assenti 15.3 NNE max 20.8 Grecale 52 % 1030 hPa 14 cielo sereno 14.2° perc. 13° Assenti 12.9 NE max 15.2 Grecale 49 % 1029 hPa 17 cielo sereno 13.3° perc. 12.1° Assenti 5.1 N max 10.3 Tramontana 56 % 1029 hPa 20 cielo sereno 11.7° perc. 10.5° Assenti 11.2 OSO max 12.2 Libeccio 62 % 1029 hPa 23 cielo sereno 11° perc. 9.6° Assenti 10.7 ONO max 11.5 Maestrale 58 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:31

