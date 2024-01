Previsioni Meteo: a Siracusa Domani, Mercoledì 31 Gennaio giornata con cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Siracusa per Mercoledì 31 Gennaio indicano condizioni generalmente stabili e piacevoli per la giornata. Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 51% al 13%. Le temperature oscilleranno tra i 10.5°C e i 6.7°C, e la velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere. L’umidità raggiungerà il 71% e la pressione atmosferica si manterrà a 1033hPa.

All’alba e durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno, con la copertura nuvolosa che sarà prossima allo zero percento. Le temperature aumenteranno gradualmente da 8.4°C a 11.7°C, con una leggera diminuzione dell’umidità e una pressione atmosferica costante a 1034hPa. Il vento soffierà a una velocità moderata, con raffiche leggere.

Nel pomeriggio e nella sera, il bel tempo continuerà, con un cielo completamente sereno e nessuna segnalazione di piogge. Le temperature massime si manterranno attorno ai 11.8°C, mentre le minime si attesteranno sui 9.4°C. La pressione atmosferica e l’umidità varieranno leggermente, senza però interessare le condizioni meteo generali.

I venti saranno generalmente leggeri, puntando principalmente a nord e a est durante la giornata. Nel complesso, si prevede una giornata chiara e tranquilla, ideale per andare all’aperto e godersi il clima mite.

In conclusione, Mercoledì 31 Gennaio a Siracusa si prospetta un giorno di bel tempo, con temperature confortevoli e condizioni meteorologiche complessivamente stabili. Sia chi si prepari a trascorrere la giornata in città che chi si aspetti di viaggiare nelle zone circostanti può contare su condizioni favorevoli per ogni attività prevista.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.5° perc. 9.1° Assenti 8 NNO max 9.8 Maestrale 60 % 1034 hPa 3 poche nuvole 8.8° perc. 7.3° Assenti 9.3 ONO max 8.2 Maestrale 68 % 1033 hPa 6 poche nuvole 8.4° perc. 6.6° Assenti 10.4 ONO max 10.8 Maestrale 73 % 1034 hPa 9 cielo sereno 10.7° perc. 9.5° Assenti 7.1 NNO max 9 Maestrale 65 % 1034 hPa 12 cielo sereno 11.8° perc. 10.5° Assenti 10.9 ENE max 8 Grecale 57 % 1033 hPa 15 cielo sereno 11.8° perc. 10.4° Assenti 10.2 E max 9.8 Levante 50 % 1032 hPa 18 cielo sereno 10.9° perc. 9.4° Assenti 2 SSO max 3.7 Libeccio 51 % 1032 hPa 21 cielo sereno 9.8° perc. 9.1° Assenti 6.5 ONO max 5.9 Maestrale 64 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.