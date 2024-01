Previsioni Meteo: a Messina Oggi, Sabato 27 Gennaio giornata con cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 27 Gennaio a Messina promettono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e temperate. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse (26%) e temperature comprese fra i 11.8°C e i 14.3°C. La velocità del vento sarà moderata, con punte massime di 11.4km/h da direzione Nord. L’umidità si manterrà costantemente intorno all’83% durante questa fascia oraria. Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno ulteriormente, con la copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 12% e temperature massime di circa 14.8°C. La pressione atmosferica sarà stabile a 1027hPa.

Nella sera, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 4% e temperature comprese tra 11.7°C e 12.6°C. La direzione del vento si sposterà verso Nord – Nord Est, mantenendo una velocità costante intorno ai 6km/h.

La situazione rimarrà pressoché invariata anche in notturna, con un cielo sereno e temperature intorno agli 11.7°C. La pressione atmosferica si manterrà costante a 1030hPa.

In conclusione, Sabato 27 Gennaio a Messina vedrà un meteo stabile e piacevole, ideale per chiunque voglia godersi una giornata in città o nelle zone limitrofe.

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 12° perc. 11.4° Assenti 6.9 N max 9.8 Tramontana 81 % 1025 hPa 8 poche nuvole 12.8° perc. 12.2° Assenti 7.8 N max 10.5 Tramontana 80 % 1027 hPa 11 poche nuvole 14.7° perc. 14.1° Assenti 7.7 N max 8.2 Tramontana 71 % 1027 hPa 14 poche nuvole 14.5° perc. 13.9° Assenti 3 N max 5.3 Tramontana 73 % 1026 hPa 17 cielo sereno 12.8° perc. 12.2° Assenti 5.3 NNE max 6.9 Grecale 82 % 1028 hPa 20 cielo sereno 12.2° perc. 11.6° Assenti 1.2 OSO max 3.6 Libeccio 83 % 1029 hPa 23 cielo sereno 11.7° perc. 11.1° Assenti 4.2 NNE max 5.9 Grecale 84 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:31

