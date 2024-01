Previsioni Meteo: a Crotone Domani, Martedì 30 Gennaio giornata con poche nubi

StrettoWeb

Martedì 30 Gennaio, a Crotone, le previsioni del tempo mostrano un andamento costantemente sereno, con poche nuvole presenti solo nelle prime ore del giorno. La temperatura massima si attesterà sui 11.8°C, mentre la minima sui 8.8°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, raggiungendo punte massime di oltre 35km/h. L’umidità sarà nell’ordine del 55-70%, senza precipitazioni previste.

In particolare, nelle prime ore della notte subiremo una copertura nuvolosa intorno al 26-19%, con temperature intorno ai 9-7°C e venti che raggiungeranno picchi di 37km/h. Questa situazione si manterrà stabile per tutta la mattina, con piccole variazioni nel cielo ma senza precipitazioni. Durante il pomeriggio avremo temperature più elevate, intorno ai 10-11.8°C e venti che caleranno leggermente di intensità, attorno ai 25-34km/h. Anche durante la sera, il quadro generale non cambierà significativamente, con un cielo completamente sereno a fare da padrone.

In conclusione, Martedì 30 Gennaio a Crotone si prospetta una giornata stabile, con previsioni del tempo che indicano condizioni di cielo sereno per tutta la giornata. Le temperature saranno gradevoli, mentre il vento porterà raffiche di moderata intensità. Quindi, preparatevi a godervi una giornata di clima piacevole e stabile.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.8° perc. 7° Assenti 22.3 N max 32.5 Tramontana 65 % 1033 hPa 3 poche nuvole 9.1° perc. 5.9° Assenti 23.7 N max 32.5 Tramontana 70 % 1033 hPa 6 poche nuvole 9.1° perc. 5.7° Assenti 26 N max 38.1 Tramontana 72 % 1033 hPa 9 cielo sereno 11.2° perc. 10° Assenti 33.2 N max 37.5 Tramontana 60 % 1034 hPa 12 cielo sereno 11.8° perc. 10.4° Assenti 32.9 N max 35.2 Tramontana 54 % 1034 hPa 15 cielo sereno 11.4° perc. 10° Assenti 28.3 N max 33.7 Tramontana 55 % 1033 hPa 18 cielo sereno 9.8° perc. 7.2° Assenti 19.5 N max 25.3 Tramontana 55 % 1034 hPa 21 cielo sereno 9.2° perc. 6.6° Assenti 17.4 N max 22.8 Tramontana 57 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 17:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.