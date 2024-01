Previsioni Meteo: a Crotone Domani, Giovedì 1 Febbraio giornata con cielo poco nuvoloso

StrettoWeb

La giornata di Giovedì 1 Febbraio a Crotone sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e con variazioni graduali. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa di appena il 4%. Le temperature si manterranno attorno ai 9°C con una sensazione termica intorno agli 8.1°C. I venti soffieranno a una velocità di 7.1km/h provenienti dal Nord Ovest, con raffiche di vento moderate e assenza di precipitazioni. L’umidità dell’aria sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1031hPa.

All’alba, durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno stabili con un lieve aumento della copertura nuvolosa, che si attesterà intorno al 14%. Le temperature risaliranno leggermente, con valori intorno agli 8.3°C, e la percezione di freddo si manterrà costante attorno ai 7.2°C. I venti soffieranno a una velocità di circa 7km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile sui 1030hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 81%. Le temperature saliranno fino a 12.5°C, mentre la sensazione di freddo sarà attorno agli 11.3°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 8km/h provenienti dall’Est – Sud Est, e l’umidità dell’aria aumenterà fino al 57%, con una pressione atmosferica al di sotto dei 1027hPa.

Infine, in serata, la copertura nuvolosa si attenuerà leggermente, attestandosi intorno al 32%, con temperature che si manterranno intorno ai 9.9°C e una sensazione di freddo di 9.3°C. I venti soffieranno a una velocità di 6.3km/h provenienti dal Nord Ovest, con un’umidità dell’aria al 68% e una pressione atmosferica stabile di 1026hPa.

In conclusione, venerdì a Crotone si prevede un’alternanza di condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno comunque in linea con il periodo invernale, senza precipitazioni significative in vista.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Febbraio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9° perc. 8.1° Assenti 7.1 NO max 7.4 Maestrale 52 % 1031 hPa 3 poche nuvole 8.6° perc. 7.5° Assenti 7.5 NO max 8.3 Maestrale 52 % 1030 hPa 6 poche nuvole 8.3° perc. 7.2° Assenti 7 ONO max 6.8 Maestrale 52 % 1030 hPa 9 cielo sereno 11° perc. 9.4° Assenti 2 OSO max 4.4 Libeccio 50 % 1030 hPa 12 nubi sparse 12.2° perc. 10.9° Assenti 5.8 ESE max 4.3 Scirocco 54 % 1028 hPa 15 cielo coperto 12.2° perc. 11° Assenti 7.1 E max 6.8 Levante 60 % 1027 hPa 18 nubi sparse 10.4° perc. 9.3° Assenti 4.5 NNE max 6.7 Grecale 67 % 1026 hPa 21 poche nuvole 10° perc. 9.3° Assenti 6.6 NNO max 6.8 Maestrale 68 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:28

