Previsioni Meteo: a Catania Domani, Venerdì 26 Gennaio giornata con cielo poco nuvoloso

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Gennaio a Catania promettono un’atmosfera piacevole e stabile per gran parte della giornata. La giornata inizierà con un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%, con una temperatura di 11.1°C alle ore 00:00, leggermente in calo nelle prime ore della notte fino a raggiungere gli 10.4°C alle ore 03:00. Durante la notte, le condizioni rimarranno assolutamente asciutte e tranquille, perfette per un sonno profondo e ristoratore.

Al sorgere del sole, la situazione meteorologica proseguirà con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%, con temperature gradevoli che raggiungeranno i 14.3°C alle ore 09:00, per poi salire ulteriormente fino a 17.7°C alle ore 13:00. Durante questo periodo, la pressione atmosferica si manterrà costante fra 1025hPa e 1027hPa, garantendo un clima stabile e confortevole.

Nel corso del pomeriggio, non ci saranno tracce di precipitazioni e la copertura nuvolosa rimarrà minima, mantenendosi intorno al 0%. Le temperature massime saranno raggiunte alle ore 15:00 con 16.8°C, ideali per godersi una piacevole passeggiata o un caffè all’aperto.

Durante la sera, la situazione non subirà variazioni significative: il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole e la copertura nuvolosa si manterrà sotto il 20%. Le temperature si attesteranno fra gli 11.5°C e i 13°C, mantenendo un livello di confort termico gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Gennaio a Catania promettono una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Sia che tu stia pianificando attività all’aperto o semplicemente desideri goderti una piacevole giornata senza sorprese dal meteo, le condizioni di domani sembrano essere assolutamente favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.1° perc. 10.2° Assenti 4.4 ONO max 4.4 Maestrale 74 % 1025 hPa 3 cielo sereno 10.4° perc. 9.3° Assenti 10.2 ONO max 12.4 Maestrale 70 % 1025 hPa 6 cielo sereno 10.5° perc. 9.3° Assenti 7.3 ONO max 8.1 Maestrale 67 % 1026 hPa 9 cielo sereno 14.3° perc. 13.3° Assenti 7.9 O max 10.7 Ponente 58 % 1027 hPa 12 cielo sereno 17.5° perc. 16.6° Assenti 7.2 OSO max 11.8 Libeccio 52 % 1025 hPa 15 cielo sereno 16.8° perc. 16.1° Assenti 5.4 SSE max 12.9 Scirocco 61 % 1024 hPa 18 cielo sereno 13.4° perc. 12.8° Assenti 5.8 NNE max 5.9 Grecale 77 % 1025 hPa 21 poche nuvole 12.1° perc. 11.5° Assenti 5.4 ONO max 5.9 Maestrale 81 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:32

