Previsioni Meteo: a Agrigento Oggi, Sabato 27 Gennaio giornata con cielo poco nuvoloso

Le previsioni del tempo per Sabato 27 Gennaio ad Agrigento si presentano in modo stabile e caratterizzate da condizioni climatiche predominantemente serene. Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature oscillano tra i 8.8°C e i 12.7°C, mentre la percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, variando tra i 7.1°C e gli 11.8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est con una velocità che va dai 7.1km/h ai 8.9km/h, mentre le raffiche saranno assenti.

Con l’avanzare della giornata, il meteo non presenterà variazioni significative: il cielo si manterrà sereno, con una riduzione della copertura nuvolosa intorno al 5% nella fascia oraria tra le 21:00 e le 22:00 e leggera presenza di poche nuvole intorno al 11% tra le 6:00 e le 7:00. Le temperature subiranno un incremento graduale, raggiungendo il picco massimo di 16°C intorno alle ore 13:00. La percezione della temperatura sarà quindi compresa tra i 7.1°C e i 15.1°C. Il vento si manterrà costante, con una leggera variazione nelle direzioni predominanti (Nord, Nord Est, Est – Nord Est) e un’incremento nella velocità intorno all’orario di punta pomeridiano, fino a 5.7km/h – 8.9km/h.

Il livello di umidità resterà costante per l’intera giornata, attestandosi intorno all’85% durante la notte e oscillando tra l’83% e l’89% nel corso della giornata. Gli accumuli di precipitazioni saranno assenti, come confermato dai dati forniti. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1025hPa – 1030hPa durante l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Gennaio ad Agrigento indicano un andamento climatico con cielo sereno e temperature gradevoli. Sarà possibile godere di condizioni ottimali per trascorrere del tempo all’aperto e dedicarsi a piacevoli attività all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 8.8° perc. 7.5° Assenti 8.3 NNE max 7.6 Grecale 85 % 1025 hPa 8 cielo sereno 10.4° perc. 9.5° Assenti 6.8 NNE max 7.6 Grecale 75 % 1026 hPa 11 cielo sereno 15.4° perc. 14.4° Assenti 0.8 ENE max 4.3 Grecale 55 % 1026 hPa 14 cielo sereno 15.7° perc. 14.8° Assenti 5.5 SSO max 5.1 Libeccio 57 % 1025 hPa 17 cielo sereno 10.2° perc. 9.4° Assenti 2.8 ENE max 3.3 Grecale 83 % 1026 hPa 20 cielo sereno 9° perc. 7.3° Assenti 10.8 NE max 11.5 Grecale 89 % 1029 hPa 23 cielo sereno 8.4° perc. 6.9° Assenti 9.4 NE max 9.4 Grecale 90 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:41

