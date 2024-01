Porto di Tremestieri, Lega e Prima l’Italia: “soddisfatti per i 41 milioni che mancavano”

StrettoWeb

“La notizia della cessione del ramo d’azienda della Nuova Coedmar di Chioggia alla Bruno Teodoro di Capo d’Orlando è un’ottima cosa, perché rimetterà in moto i lavori per il completamento del porto di Tremestieri”. Questo il commento dei consiglieri comunali di Lega e di Prima l’Italia Mirko Cantello, Giulia Restuccia ed Emilia Rotondo e Giuseppe Villari e Amalia Centofanti, che colgono l’occasione per mettere i puntini sulle “i”.

“Non possiamo che essere soddisfatti per il reperimento dei 41 milioni che mancavano all’appello, ma non permettiamo a nessuno di mettere il cappello su questa vicenda, che si è conclusa solo grazie all’intervento determinante della Lega, grazie all’istituzione di un tavolo tecnico specifico voluto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini e al viceministro Edoardo Rixi che ha seguito la vicenda con grande attenzione insieme al vicecapogruppo della Lega al Senato Nino Germanà“, sottolineano i consiglieri.

“Da parte dell’amministrazione Basile, invece, abbiamo registrato solo continui annunci ai quali non sono seguiti i fatti concreti, ma solo passaggi poco chiari, a partire da quella delibera di Giunta nella quale si affermava che le risorse per ultimare i lavori c’erano, nonostante non fosse così. Adesso l’esecutivo Basile e la Bruno Teodoro hanno 60 giorni per completare tutti gli adempimenti necessari per far riaprire il cantiere e da Palazzo Zanca ci aspettiamo una solerzia maggiore di quella finora dimostrata”, concludono.

