Ponte sullo Stretto, Ciucci torna a Messina e Reggio Calabria

L’amministratore delegato della società Stretto di Messina incaricata di portare avanti l’iter per la progettazione e costruzione del Ponte, Pietro Ciucci, incontra oggi il prefetto di Reggio, Clara Vaccaro e il prefetto di Messina, Cosima Di Stani. Ciucci si è recato in riva allo Stretto per visite istituzionali che assumono una particolare rilevanza nel momento in cui si sta per completare l’aggiornamento del progetto definitivo, che prelude alla fase esecutiva, quella che ha come scadenza il 31 luglio 2024.

Le Prefetture di Reggio Calabria e di Messina avranno un ruolo determinante nei prossimi mesi, su tanti versanti, oltre a quello specifico del controllo della sicurezza e della garanzia dell’ordine pubblico. Saranno stipulati accordi e protocolli d’intesa a tutti i livelli, per assicurare trasparenza e legalità.

