Grazie al Ponte sullo Stretto in arrivo in Calabria nuove strade e autostrade

StrettoWeb

E’ tempo di rinnovamento per il infrastrutture in Calabria, anche nell’ottica del Ponte sullo Stretto che, come detto più volte negli ultimi mesi, porterà con sé un corposo indotto, facendo da traino ad altre opere necessarie per il territorio, come strade e autostrade. Di seguito la nota stampa del commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno:

La Calabria si prepara a un importante cambiamento nel suo sistema viario, grazie alla realizzazione di nuove strade e autostrade che promettono di migliorare significativamente i collegamenti e i tempi di percorrenza nella regione. Questi progetti, che saranno in gran parte realizzati durante la costruzione del Ponte sullo Stretto, rappresentano un’opportunità di sviluppo e connessione per la Calabria.

Sviluppo delle nuove infrastrutture autostradali

I lavori sono già in corso tra Sibari e Roseto, e presto prenderanno il via anche tra Catanzaro e Crotone. Inoltre, si sta completando la tratta tra Vibo e Soverato. Questi interventi, che prevedono la realizzazione di due corsie di marcia da 3,75 metri per direzione, permetteranno spostamenti più veloci e confortevoli rispetto alla situazione attuale.

Costo e finanziamento delle nuove strade

I fondi per la realizzazione delle nuove autostrade (Cat. A/B) in Calabria vengono diluiti negli anni e iniettati progressivamente. Attualmente, l’Italia sta investendo più di 300 miliardi di euro all’anno per le sole infrastrutture, su una spesa totale di circa 1000 miliardi di euro. Questo dimostra che l’Italia, una delle più importanti potenze economiche del pianeta, può tranquillamente permettersi di costruire strade e ferrovie nel corso degli anni.

Il ruolo della Lega e di Matteo Salvini

Questi interventi sono fortemente voluti dalla Lega e dal Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. La loro determinazione nel promuovere lo sviluppo delle infrastrutture in Calabria dimostra l’attenzione del governo verso le esigenze del territorio e la volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini calabresi.

Strade e autostrade: benefici per la regione

Le nuove infrastrutture autostradali rappresentano un importante investimento per il futuro della Calabria. Non solo favoriranno la mobilità dei cittadini, ma contribuiranno anche allo sviluppo economico della regione. Infatti, una migliore connessione stradale permetterà un più agevole trasporto delle merci e favorirà lo sviluppo del turismo, settore fondamentale per l’economia calabrese.

Le nuove opere autostradali in Calabria rappresentano un importante passo avanti per la regione, offrendo maggiori opportunità di sviluppo e connessione. Grazie a questi interventi, i cittadini calabresi potranno godere di spostamenti più rapidi e confortevoli, mentre l’economia locale beneficerà di una migliore accessibilità e di nuove opportunità di crescita.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.