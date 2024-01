Piovosa nevicata, Picerno-Catania non si gioca: match di Serie C rinviato

StrettoWeb

La gara tra Picerno e Catania, prevista per questo pomeriggio alle ore 16.15, è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo è legato alla copiosa nevicata nella città lucana, che ha reso impraticabile il terreno di gioco dello stadio “Donato Curcio”.

La squadra siciliana attenderà ora di capire la nuova data in cui verrà disputato il match. Il Picerno condivide la seconda posizione in classifica, nel girone C di Serie C, insieme ad altre tre squadre, ed è tra le rivelazioni del campionato. La piazza di Catania attende invece il debutto dei numerosi nuovi arrivi, tra cui quello di Sturaro.

