C’è la nuova data sul recupero della sfida del girone C di Serie C tra Picerno e Foggia, rinviata sabato a causa della fitta neve caduta sulla città e sullo stadio lucano. La Lega Pro ha disposto il recupero della partita a martedì 6 febbraio alle ore 14.

Alla luce di questa decisione, il Catania anticipa il match di Foggia: non più domenica 4 febbraio, ma venerdì 2 alle ore 20.45, così da permettere un giorno in più di riposo in vista del recupero.

