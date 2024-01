“Per non far finta di ricordare. Non solo Shoah”, iniziativa a Palazzo dei Leoni a Messina

StrettoWeb

In prossimità della celebrazione della Giornata delle Memoria, la Città Metropolitana di Messina, aderendo allo spirito e alle finalità di questa ricorrenza, organizza a Palazzo dei Leoni, venerdì 26 gennaio 2024 dalle ore 10.00, un incontro dal titolo “Per non far finta di ricordare. Non solo Shoah”.

La Dirigente alla Cultura, avv. Anna Maria Tripodo, con la responsabile dell’Ufficio eventi culturali, dott.ssa Nuccia Di Gennaro e la collaborazione dell’editore Armando Siciliano, ideatore del “format”, presentano un articolato incontro che si avvale della proiezione di video e di fotografie, della lettura di brani tratti da pubblicazioni dell’editore messinese e di musiche degli anni ‘60 con contenuti contro tutte le guerre, per affrontare il tema dei genocidi, delle violenze contro specifiche comunità o contro persone considerate “diverse e inferiori”.

Un’indagine ad ampio spettro che include la Shoah e prende in esame anche le tantissime atrocità che hanno macchiato il precedente secolo e l’attuale. Parteciperanno all’appuntamento alcune classi degli Istituti “Seguenza”, “Jaci” e “Minutoli”.

Il programma prevede l’intervento del Sindaco metropolitano dott. Federico Basile e della Dirigente alla Cultura avv. Anna Maria Tripodo. Il Coro dei Carabinieri, con la direzione di Daniela e Stefania La Fauci, completeranno la manifestazione che sarà condotta dalla dott.ssa Nuccia Di Gennaro e dall’editore Armando Siciliano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.